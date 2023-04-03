Песков: Путина немедленно проинформировали о теракте в кафе Санкт-Петербурга

Путина немедленно проинформировали о теракте в кафе Санк-Петербурга Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин был незамедлительно проинформирован о взрыве в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 3 апреля.

«Вчера был незамедлительно проинформирован об этом», - сказал представитель Кремля.

Песков также заявил, что на данный момент идет активная фаза следствия, и можно увидеть «энергичные шаги по задержанию подозреваемых».

Напомним, в воскресенье, 2 апреля, в кафе в центре Санкт-Петербурга, произошел мощный взрыв, в результате чего погиб Владлен Татарский и еще примерно 30 человек пострадали, трое из которых на данный момент находятся в тяжелом состоянии. Как писал сайт KP.RU, по подозрению в причастности к убийству в понедельник, 3 апреля, была задержана Дарья Трепова.

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