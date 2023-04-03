В Чечне впервые за 30 лет нашли новые залежи нефти и газа

Фото Валерия Матыцина (ИТАР-ТАСС).

На территории Чеченской Республики были открыты новые залежи углеводородов. Первое за 30 лет открытие сделали геологи научного института «Роснефть» вместе с учеными «Грознефтегаза».

Как сообщается на сайте компании, на данный момент более 2,5 миллионов тонн нефти и 1 млрд кубометров газа поставлены на госбаланс.

Известно, что ученые обнаружили перспективные интервалы майкопских отложений на Хаян-Кортовском месторождении. Сейчас они на поздней стадии разработки.

В организации также уточнили, что одним из главных элементов в стратегии «Роснефть-2022» является повышенная эффективность восполнения природных запасов.

Напомним, в январе 2023 года стало известно о развитии сотрудничества «Роснефти» с МГУ имени М.В. Ломоносова. В планах не только подготавливать кадры, но и создавать совместные проекты.

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