ВСУ столкнутся с огромным скрытым потенциалом ВС РФ в предстоящем контрнаступлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Профессор международной политики Нью-Йоркского университета Марк Галеотти предупредил украинскую армию об огромном скрытом потенциале России, с которым она столкнется в предстоящем контрнаступлении.

“Осознавая огромные скрытые возможности России, Украина должна попытаться предотвратить превращение конфликта в грубую, – поделился своим мнением эксперт с изданием The Times.

Также Галеотти отметил, что запланированное контрнаступление может затянуться на долго, несмотря на желание руководства Украины провести маневр в короткие сроки.

Схожее мнение ранее высказывал американский военный аналитик Шон Белл. Эксперт считает, что данное наступление станет последней главой конфликта на Украине, так как ВСУ “быстро выдохнутся”, что вместе с падением поддержки Киева западной техникой и боеприпасами приведет к победе России.

Напомним, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер также называл “неизбежным” поражение Украины как в предстоящем наступлении, так и в целом в конфликте.

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