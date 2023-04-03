Песков подтвердил, что для работников ряда сфер ужесточились правила выезда из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил британской Financial Times, что в последний год для сотрудников некоторых отраслей ужесточили правила выезда из России за границу.

«Для этого есть более строгие правила. Где-то они формализованы, где-то зависят от конкретного решения … о конкретных сотрудниках», - заявил представитель Кремля, уточнив, что речь идет о тех сферах, где работа может быть сопряжена с доступом к конфиденциальным или же секретным данным, отметив, что с начала проведения специальной военной операции на Украине «этому уделяется больше внимания».

Песков отметил, что подобные решения «зависят от конкретной области работы» как компании, так и лица. «Это может быть более или менее важная область», - добавил он.

В статье Financial Times говорят о том, что после начала специальной военной операции высокопоставленным российским чиновникам, действующими, а также бывшим членам руководства государственных компаний все труднее выезжать за границу, а также отправляться в дальние поездки по России.