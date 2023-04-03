Силуанов заявил о готовности получать зарплату в цифровых рублях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что был бы не против получать заработную плату в цифровых рублях.

«Я бы с удовольствием поучаствовал в таких экспериментах. Главное, чтобы их принимали. Чтобы быстро обменять на обычные рубли», - заявил глава ведомства в беседе с финансовым блогером Ксенией Падериной, отметив, что обмен цифровые на обычные рубли должны проводить уже коммерческие банки.

Напомним, ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, рассказывая, что может измениться с введением в стране цифрового рубля, заявил, что обычные люди, а также экономика не ощутят серьезных метаморфоз. Однако специалист отметил, что новые алгоритмы позволят делать платежи более быстрыми и удобными, а для проведения самой оплаты не потребуется интернет, что улучшит ситуацию в отдаленных уголках России.

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