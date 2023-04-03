Песков заявил, что Москва имеет право на превентивное использование армии из-за событий вокруг России Фото: REUTERS

Россия имеет право на превентивное использование Вооруженных сил в связи с агрессивным развитием событий вокруг РФ, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Практика превентивного использования широко применяется многими странами в мире, прежде всего коллективного Запада. Агрессивное развитие событий вокруг нас как раз делает необходимым то, чтобы мы оставляли за собой такое право», – сказал он в ходе брифинга.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлой недели президент России Владимир Путин подписал указ о новой концепции внешней политики страны. По словам главы государства, документ определяет приоритетные направления, цели и задачи международной деятельности России и послужит основой для дальнейшей работы на международной арене. Как отметил Путин, обновленная концепция внешней политики РФ является взвешенным документом для определения практических действий страны.

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