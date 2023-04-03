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НовостиВ мире3 апреля 2023 11:05

Лукашенко поручил провести проверку боеготовности вооруженных сил Белоруссии

Минобороны республики предупреждает о возможных ограничениях для гражданского транспорта
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лукашенко поручил провести проверку боеготовности вооруженных сил Белоруссии

Лукашенко поручил провести проверку боеготовности вооруженных сил Белоруссии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белоруссии по поручению президента республики Александра Лукашенко начата проверка боеготовности Вооруженных сил страны в понедельник, 3 апреля.

Министерство обороны Белоруссии заявляет, что запланировано передвижение военной техники, а также возможно введение ограничений для гражданского транспорта.

«Мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности», - сказано в заявлении белорусского военного ведомства.

Напомним, Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту в пятницу, 31 марта, заявил о том, что страны Запада готовятся вторгнуться на белорусскую территорию для уничтожения Белоруссии. Как писал сайт KP.RU, по словам белорусского лидера, западные страны делают боевиков из беглых граждан республики.

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