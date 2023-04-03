Песков назвал убийство военкора Татарского терактом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Убийство военного корреспондента Владлена Татарского в Санкт-Петербурге является террористическим актом, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Есть данные о том, что украинские специальные службы могут иметь отношение к планированию этого теракта. Естественно, это является терактом», – сказал пресс-секретарь президента России в ходе брифинга.

Он добавил, что президент России Владимир Путин был незамедлительно проинформирован о взрыве, в результате которого погиб военкор.

Напомним, в воскресенье, 2 апреля, в кафе в центре Санкт-Петербурга, произошел мощный взрыв, в результате чего погиб Владлен Татарский и еще примерно 30 человек пострадали, трое из которых на данный момент находятся в тяжелом состоянии.

Как писал сайт KP.RU, по подозрению в причастности к убийству военкора в понедельник, 3 апреля, была задержана Дарья Трепова.

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