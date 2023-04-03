Китай впервые за почти 60 лет поменял позицию относительно принадлежности Курил

Китай занял нейтральную позицию в вопросе, касающемся принадлежности южной части Курильских островов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Китай занял нейтральную позицию в вопросе, касающемся принадлежности южной части Курильских островов. Мнение страны по этому поводу поменялось впервые за 59 лет, сообщило агентство Kyodo.

По данным Kyodo, в марте в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпин. На ней последний сообщил, что Китай «не будет занимать позицию ни одной из сторон» в споре вокруг принадлежности южной части Курильских островов. Издание подчеркивает, что КНР не озвучивала своей позиции по этому поводу с тех пор, как экс-председатель Китая Мао Цзэдун в 1964 году встал на сторону Японию в данном вопросе.

Ранее сообщалось, что Россия приняла решение о выходе из соглашения об облегченном посещении Курильских островов японскими гражданами, которые являются их бывшими жителями. Кроме того, было прекращено действие договора о процедуре взаимных поездок.

В свою очередь, Япония направила РФ протест из-за такого решения России, назвав его «необоснованным и недопустимым».