В «Современнике» прокомментировали заявление об увольнении Лии Ахеджаковой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пресс-службе «Современника» заявили, что заявление об увольнении народной артистки РФ Лии Ахеджаковой в отдел кадров театра не поступало, а постановки с участием актрисы остаются в репертуаре.

«В отдел кадров "Московского театра "Современник" заявление об увольнении от артистки Ахеджаковой Лии Меджидовны не поступало. Спектакли с участием Л. М. Ахеджаковой - в репертуаре театра», - приводит ТАСС заявление, сделанное в пресс-службе «Современника».

Ранее СМИ появилось сообщение со ссылкой на актрису о том, что она якобы написала заявление на увольнение из «Современника», где на данный момент занята в постановках «Игра в джин», а также «Первый хлеб»

Напомним, Ахеджакова работает в «Современнике» с 1977 года. Она также известна по ролям в фильмах, среди которых такие картины как «Служебный роман», «Ирония судьбы», «Гараж», а также «Старые клячи» и «Небеса обетованные».