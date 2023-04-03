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НовостиПолитика3 апреля 2023 11:44

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал безумием отсутствие независимого расследования подрывов «Северных потоков»

Аналогичный инцидент в США имел бы другую реакцию, считает дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава МИД Венгрии Сийярто назвал безумием отсутствие независимого расследования подрывов «Северных потоков»

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал безумием отсутствие независимого расследования подрывов «Северных потоков»

Фото: REUTERS

С начала диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» не было проведено ни одного независимого расследования, что является безумием, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Это действительно безумие, что произошла террористическая атака на физический объект критической инфраструктуры и после этого не было международного объективного расследования», – сказал он на саммите в Будапеште.

Как считает дипломат, аналогичный инцидент в Соединенных Штатах имел бы другую реакцию. В настоящее время «нет побуждения найти какое-то решение» по вопросу подрывов трубопроводов, добавил Сийярто.

Напомним, ранее Совет безопасности ООН отказался принять резолюцию по расследованию диверсий на газопроводах, которая была предложена Россией и Китаем. Как писал сайт KP.RU, за принятие документа проголосовали только предложившие его страны, а также Бразилия.

Тем временем в Бундестаге призывают привлечь Россию к расследованию взрывов на «Северных потоках».