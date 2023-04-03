Глава МИД Венгрии Сийярто назвал безумием отсутствие независимого расследования подрывов «Северных потоков» Фото: REUTERS

С начала диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» не было проведено ни одного независимого расследования, что является безумием, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Это действительно безумие, что произошла террористическая атака на физический объект критической инфраструктуры и после этого не было международного объективного расследования», – сказал он на саммите в Будапеште.

Как считает дипломат, аналогичный инцидент в Соединенных Штатах имел бы другую реакцию. В настоящее время «нет побуждения найти какое-то решение» по вопросу подрывов трубопроводов, добавил Сийярто.

Напомним, ранее Совет безопасности ООН отказался принять резолюцию по расследованию диверсий на газопроводах, которая была предложена Россией и Китаем. Как писал сайт KP.RU, за принятие документа проголосовали только предложившие его страны, а также Бразилия.

Тем временем в Бундестаге призывают привлечь Россию к расследованию взрывов на «Северных потоках».