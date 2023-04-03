Курс доллара превысил 78 рублей впервые с 20 апреля 2022 года

Курс доллара превысил отметку в 78 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе валютных торгов на Московской бирже 3 апреля 2023 года курс доллара превышал 78 рублей, а курс евро 85 рублей. Ранее стоимость иностранных валют достигало таких отметок лишь в конце апреля 2022 года.

Также из данных торгов следует, что индекс Мосбиржи по состоянию на 14:07 мск вырос на 0,84% и составил 2471,26 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,1% и составил 995,8 пункта.

Напомним, в середине марта 2023 года курс доллара падал ниже отметки в 75 рублей, а курс евро ниже 80 рублей. Экономист Денис Ракша рассказывал почему падает курс рубля и что будет с ценами и вкладами.

Банк России прогнозировал, что уровень инфляции в России в 2023 году составит 6%. При этом ключевая ставка может остаться на уровне 7,5%, а к 2024 году снизиться до 6,8%.