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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 11:55

Пилот погиб при крушении самолета в Волгоградской области

Воздушное судно упало недалеко от населенного пункта Стандартный
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Пилот погиб при крушении самолета

Пилот погиб при крушении самолета

Фото: "КП" Архив

Легкомоторный самолет упал в понедельник, 3 апреля, недалеко от населенного пункта Стандартный, который расположен в Волгоградской области. В результате инцидента погиб пилот. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Инцидент произошел вблизи населенного пункта Стандартный Среднеахтубинского района. Там упал легкий одномоторный самолет "Бекас", в результате чего пилот погиб», - приводит ТАСС заявление, сделанное в экстренных службах, где также уточнили, что других жертв и разрушений нет.

Напомним, в начале марта этого года два самолета военно-воздушных сил Италии столкнулись во время тренировочной миссии, в результате чего воздушные судна разбились, а оба пилота погибли. Как писал сайт KP.RU, катастрофа случилась примерно в двадцати километрах к северо-востоку от итальянской столицы.