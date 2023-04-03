Жители Набережных Челнов пожаловались на ржавую воду в домах

Жители Набережных Челнов жалуются на ржавую воду. Фото: Елена Бойкова

В соцсетях жители дома №2 в 58 комплексе Набережных Челнов жалуются на то, что несколько раз в неделю им приходиться купаться в ржавой воде. По их словам, за обслуживание непосредственно их дома ответственность несет МУП «УК «Центральный».

- Плату за коммунальные услуги подняли в два раза! Платим 16 тысяч рублей, а наши дети в ржавой воде купаются, раз, два в неделю! – возмущается автор одного из постов.

Как оказалось, от этого страдает не только один дом. В комментариях под сообщением горожане утверждают, что данная проблема наблюдается во всем комплексе. Они предполагают, что причина в изношенных коммунальных сетях.

В свою очередь в МУП «УК «Центральный» отмечают, что на данный момент от жителей указанного дома жалоб на ржавую воду не поступало. Там советуют горожанам официально обратиться с этим вопросом в диспетчерскую службу, сообщает Inkazan.