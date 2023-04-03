В России хотят ввести полный запрет на ввоз и продажу вейпов

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Полный запрет на ввоз и продажу электронных устройств для курения могут ввести в России. Соответствующие поправки планируется прописать в поправках к ряду законопроектов, касающихся регулирования оборота табака и никотинсодержащей продукции в РФ. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева.

По словам депутата, которую цитирует Парламентская газета, речь идет о возможных дополнительных поправках ко второму чтению ряда проектов законов. Они были ранее внесены в парламент правительством РФ и направлены на снижение объемов нелегального производства и оборота табака и никотинсодержащей продукции. В настоящее время законопроекты рассматривают профильные комитеты думы.

Ранее сообщалось, что депутаты задумались над тем, чтобы запретить продажу вейпов в России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам подготовить соответствующие предложения.

Позже инициативу поддержал Роспотребнадзор. В ведомство сообщили, что одобряют любые идеи, направленные на сохранение здоровья граждан.