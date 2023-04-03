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НовостиЭкономика3 апреля 2023 12:28

Самозанятые в России пока не получат право на налоговый вычет

Глава Минфина пояснил, что планов вводить налоговых вычет для самозанятых у правительства нет
Марина СЕРГЕЕВА

Фото: Shutterstock

Правительство РФ пока не планирует предоставлять право на налоговый вычет самозанятым, сообщил глава министерства финансов России Антон Силуанов.

В интервью финансовому блогеру Ксении Падериной руководитель ведомства пояснил, что налоговый вычет доступен тем, кто платит НДФЛ. Самозанятые и работающие по упрощенной системе налогообложения, по словам Силуанова, налог на доходы физических лиц не перечисляют.

«Пока распространять налоговые вычеты, которые у нас есть для НДФЛ, на эти спецрежимы мы не предполагаем», - заявил глава Минфина.

В то же время, как отметил Силуанов, в скором времени налоговый вычет будет введен для тех жителей страны, кто инвестировал более 400 тысяч рублей по программе долгосрочных сбережений.

Как писал сайт KP.RU, Силуанов ранее заявил, что готов с удовольствием поучаствовать в эксперименте по получению зарплаты в цифровых рублях. Но важно, чтобы их принимали и быстро обменивали на обычные рубли, отметил руководитель Минфина.