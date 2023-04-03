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НовостиВ мире3 апреля 2023 12:39

Newsweek: В США требуют внимательно отнестись к предупреждениям Путина о применении ядерного оружия

Эксперт Кристенсен считает, что несерьезное отношение к угрозе ядерного оружия подвергает риску весь мир
Сергей ЧИКОВ
В США призвали внимательнее относиться к заявлениям Путина о ядерном оружии

В США призвали внимательнее относиться к заявлениям Путина о ядерном оружии

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Директор проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ганс Кристенсен раскритиковал Запад за неспособность серьезно отнестись к предупреждениям российского лидера о готовности применения ядерного оружия. По его мнению, недостаточная оценка данных возможностей подвергает риску весь мир.

“Как только общественность привыкает к такой риторике, что Россия этого не сделает, тогда люди становятся смелее. Представьте, что будет, когда Путин вернется к обсуждению этого вопроса”, – отметил Кристенсен в статье для издания Newsweek.

Эксперт считает, что использование ядерного оружие на данный момент маловероятно, но полностью эту возможность не стоит исключать, особенно по мере развития ситуации. По мнению Кристенсена, одним из возможных сценариев применения Россией ядерного оружия может быть ситуация, в которой “Россия была бы каким-то образом вытеснена военным путем из Крыма”.

Напомним, по мнению издания CNN, Запад все же не игнорирует заявления президента России Владимира Путина в данном вопросе. “Россия уже «применила» ядерное оружие, сделала это очень успешно, не запуская его в прямом смысле слова”, – заявили в CNN, комментируя то, как решение Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии сдержало Запад от поддержки Киева.