На Краснопресненской набережной в центре Москвы начался монтаж гранитной облицовки

Фото: Сергей Ведяшкин \ АГН Москва

Прогулки по центральным набережным столицы становятся комфортнее. Коммунальные службы постоянно следят за состоянием этих сооружений. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, каждое из них регулярно проходит плановый ремонт и при необходимости - капитальный.

«В этом году обновим Краснопресненскую набережную, - отметил заммэра. - Сейчас специалисты Комплекса городского хозяйства проводят монтаж гранитной облицовки. Всего предстоит ремонт более 500 квадратных метров и замена 172 квадратных метров гранита».

По его словам, уже проводится также и замена элементов чугунного ограждения. По проекту здесь очистят и покрасят 1,2 тысячи погонных метров, а также поставят восемь новых секций. Дальше специалисты займутся расшивкой швов и восстановлением бетона в зоне водовыпусков. Все это будут делать днём. Технику постараются использовать минимально. Тротуары частично закроют для прохода пешеходов. Для проезда машин по набережной никаких ограничений не будет.

Напомним, Краснопресненская набережная длиной более двух километров построена в 1965 году. Вдоль Москвы-реки на этом участке находится массивный железобетонный ростверк на свайном основании. Лицевая сторона набережной облицована гранитом.