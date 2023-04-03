Силуанов не видит быстрого решения по разблокировке российских активов за рубежом

Силуанов заявил, что работа, направленная на разморозку активов российских граждан на Западе ведется Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что работа, направленная на разморозку активов российских граждан на Западе ведется. Однако, по его словам, быстрого решения этой проблемы нет.

Отвечая на вопрос финансового блогера Ксении Падериной, руководитель Минфина сказал следующее: «Быстрого решения нет, скорее всего». «Но то, что там наши активы заморожены, и здесь их активы заморожены - это точно», - отметил Силуанов. По его словам, в настоящее время стоит задача произвести обмен заблокированных российских и зарубежных активов, и в ее решении заинтересованы все стороны.

Как ранее писал сайт KP.RU, Евросоюз заморозил российские активы на общую сумму 68 миллиардов евро. Издание Politico писало, что большая часть этих средств находится в Бельгии – 50 миллиардов евро. Еще 5,5 миллиардов евро было заблокировано в Люксембурге. Сообщалось также, что Европейский союз не знает объемы замороженных национальных резервов РФ, которые оцениваются в примерно 33,8 миллиарда евро.