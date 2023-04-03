Mysl Polska: противостояние с Россией беспокоит Запад сильнее вопроса существования Украины

В Польше заявили, что Запад не интересует будущее Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель Антоний Конюшевский в своей статье для издания Mysl Polska заявил, что Запад не интересует будущее Украины, а помощь Киеву стоит квалифицировать как борьбу с Россией.

“Так называемая украинская проблема, вопрос существования государства и его перспективы не имеют большого значения. Не в этом дело. Судьба Киева как независимой политической единицы не имеет реального значения, и уж тем более не будущее украинского народа”, – заявил эксперт.

Схожее мнение недавно высказывал и президент России Владимир Путин. В своем послании Федеральному Собранию РФ он отмечал, что для западных стран приоритетной задачей является воевать против России. Запад, по мнению Путина, хоть черта лысого готов использовать против России.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев считает, что Вашингтон готов биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца. По его словам, подобный подход США сохранили с времен холодной войны.