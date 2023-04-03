Неизвестные заперли монахов УПЦ в Киево-Печерской лавре

Монахи канонической УПЦ продолжают сопротивляться выселению из Киево-Печерской лавры Фото: REUTERS

Союз православных журналистов сообщил, что неизвестные люди заперли монахов УПЦ в одном из корпусов Киево-Печерской лавры. В данный момент они уже выбрались, но некоторым пришлось обратиться за медицинской помощью.

“В 34 корпусе были монахи, которых заперли люди, якобы работающие в заповеднике. Зачем они это сделали и кто действительно запер монахов, неизвестно. На место происшествия выехала полиция. Священникам помогли выбраться, некоторым из них стало плохо, в лавру вызвали скорую”, – заявили журналисты в своем телеграм-канале.

Напомним, притеснение канонической Украинской православной церкви началось с требования к монахам УПЦ покинуть Киево-Печерскую Лавру до 29 марта 2023 года. Множество верующих, включая самих монахов монастыря, отмечали незаконность одностороннего разрыва договора аренды. Позже советник Зеленского Подоляк вовсе призвал избавиться от традиционной церкви, сравнив ее с “гнойником, который необходимо хирургически закрыть”.