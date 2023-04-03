Страны ОПЕК+ добровольно сократят добычу нефти на 1,66 млн баррелей в сутки Фото: REUTERS

С мая 2023 года некоторые страны ОПЕК+ дополнительно сократят добычу нефти на 1,66 млн баррелей в сутки. Этот объем дополнит действующее с ноября 2022 года сокращение в 2 млн баррелей ежесуточно. Решение приняли на заседании мониторингового комитета альянса, следует их коммюнике по итогам мероприятия, опубликованного на сайте ОПЕК.

Превентивные меры по сокращению добычи нефти нацелены на поддержание стабильности нефтяного рынка. Мониторинг ОПЕК+ подтвердил, что договоренности, достигнутые на встрече в октябре 2022 года в Вене соблюдаются.

Новое соглашение предполагает, что Саудовская Аравия добровольно снизит добычу с мая по конец 2023 года на 500 тыс. баррелей в сутки, Ирак — на 211 тыс., ОАЭ - на 144 тыс., Кувейт — на 128 тыс. К договоренностям присоединился Казахстан, где снизят нефтедобычу на 78 тыс. баррелей в сутки, а также Алжир, Оман и Габон, в которых сокращение достигнет 48, 40 и 8 тыс. баррелей в сутки соответственно.

Россия продлит до конца 2023 года решение о сокращении добычи на 500 тыс. б/с от средних значений февраля.

В следующий раз заседание мониторингового комитета ОПЕК состоится 4 июня.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть выросли после решения ОПЕК+ сократить добычу.