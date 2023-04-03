Бывший разведчик Риттер считает невозможным сценарий нападения США на Россию через Аляску

Сценарий возможного нападения США на Россию через территорию Аляски невозможен. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер. Фото: wikimedia.org

Сценарий возможного нападения США на Россию через территорию Аляски невозможен. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

В ходе интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty американского офицера спросили, полагает ли он, что в Вашингтоне могут вести разработку плана по использованию Аляски в качестве плацдарма для нападения на Россию. Вопрос рассмешил Риттера. По его мнению, такой сценарий является невозможным.

«Сейчас, когда дела обстоят таким образом, США со стороны Аляски не представляют значимой угрозы для России», — заявил офицер.

В то же время он добавил, что теоретический подобный план можно разработать, но для того, чтобы воплотить его в жизнь США будет необходимо восстановить военную инфраструктуру штата.

Ранее Риттер заявил, что Пентагон строит планы по увеличению военного бюджета США после победы России в конфликте на Украине. По его словам, председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли рассматривает возможность развития украинского кризиса с точки зрения победы Москвы, а глава Пентагона Ллойд Остин уже обратился в Конгресс с требованием 300 миллиардов долларов на восполнение военного оборудования, которое передали Киеву.