Москалькова сообщила о передаче на Украину пятерых раненых бойцов ВСУ

Москалькова сообщила о передаче на Украину пятерых раненых военных ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о передаче Украине пятерых раненых бойцов ВСУ. По ее сообщениям, в конце марта Киев также передал пятерых раненых российских солдат, которые в данный момент находятся на реабилитации.

“Сегодня на Украину репатриированы пятеро раненых военнослужащих ВСУ. Продолжаем работу в этом направлении”, – сказала Москалькова агентству ТАСС в понедельник, 3 апреля 2023 года. Также она пожелала скорейшего выздоровления бойцам ВС РФ, переданным украинской стороной в конце марта.

“Верю, что они уже скоро вернутся к своим родным и близким, которые встретят их как настоящих героев”, – сказала Москалькова.

Напомним, в последний раз крупный обмен пленными состоялся 16 февраля 2023 года. Тогда, по сообщениям Минобороны России, из плена вернули 101 российского военного и отправили на лечение и реабилитацию в медицинские учреждения оборонного ведомства в Москве.

По сообщениям Москальковой, список пленных на обмен на данный момент состоит из 133 человек, однако украинская сторона хранит молчание по этому вопросу.