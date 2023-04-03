Трейдер Louis Dreyfus прекратит экспорт зерна из России с 1 июля

Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции Louis Dreyfus Company (LDC) покидает российский рынок. Соответствующее уведомление о прекращении поставок зерна из РФ с 1 июля получило министерство сельского хозяйства России. Фото: Shutterstock

Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции Louis Dreyfus Company (LDC) покидает российский рынок. Соответствующее уведомление о прекращении поставок зерна из РФ с 1 июля получило министерство сельского хозяйства России.

В ведомстве проинформировали, что в Минсельхоз РФ поступило уведомление от «Компании Луис Дрейфус Восток», которая является дочерней компанией LDC в России. Согласно документу, трейдер прекращает экспорт российского зерна с 1 июля 2023 года.

Сейчас компания смотрит, есть ли возможность передать действующий бизнес, а также зерновые активы в РФ новым владельцам. В министерстве подчеркнули, что уход LDC с российского рынка не окажется влияния на объемы и динамику отечественных поставок продовольствия.

Ранее стало известно, что американская компания Cargill планирует прекратить экспорт зерна из РФ. Ее примеру намерен последовать еще один из крупнейших иностранных поставщиков российского зерна канадская фирма Viterra.

В свою очередь, Bloomberg сообщил, что уход с российского рынка Cargill и Viterra только усилит геополитическое влияние РФ из-за перехода российского экспорта под контроль государства.