Исполнителям теракта против российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи грозит смертная казнь Фото: Иван МАКЕЕВ

Фигурантам дела о теракте на аэродроме Мачулищи грозит смертная казнь. Об этом КГБ Белоруссии сообщили местному гостелеканалу. Им предъявили обвинение в теракте, совершенном организованной группой.

Всего по делу о попытке подрыва российского самолета А-50 проходят более 30 человек. Всем им предъявили обвинение по части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Беларуси. Максимальное наказание, которое им грозит — смертная казнь.

Напомним, 26 февраля на белорусском военном аэродроме Мачулищи была совершена попытка подрыва российского самолета А-50. На месте происшествия обнаружили два дрона. По подозрению в теракте белорусские спецслужбы задержали гражданина Украины 30-летнего Николая Швеца. Правоохранительные органы выяснили, что помогали ему более 20 человек.

Известно, что Швец работал на СБУ и действовал по их приказу. После теракта Александр Лукашенко возмутился тем, что перед случившимся Владимир Зеленский просил подписать пакт о ненападении на Украины Белоруссией.