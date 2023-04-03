Диетолог назвала самые важные витамины для человека Фото: Мария ЛЕНЦ

Диетолог и спортивный психолог Мария Волынкина в беседе с NEWS.ru заявила, что витамины и минералы необходимы для нормальной жизнедеятельности человека, а витамин D считается самым полезным элементом.

Специалист назвала витамин D одним из наиболее важных микроэлементов для человеческого организма, поскольку данный витамин взаимодействует со множеством генов, регулируя иммунную систему, а также купируя воспалительные процессы. Кроме того, Волынкина отметила и пользу витамин A.

«Также стоит обратить внимание на витамин A, который важен для ряда метаболических реакций функций организма в целом. Витамин A необходим для глаз, нормальной работы иммунной и репродуктивной системы», - заявила эксперт.

Диетолог также обратила внимание на пользу витамина К2, уточнив, что его применяют с небольшим количеством жира, а также витамином D. Как отметила специалист, данный витамин играет важную роль в свертываемости крови, а также принимает участие в метаболизме кальция. Также диетолог заявила о необходимости витамина C, который является мощным антиоксидантом.