Володин заявил о прекращении Россией выплаты взносов в бюджет Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Володин сообщил о решении прекратить взносы в ПА ОБСЕ Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин сообщил о решении прекратить выплату взносов в бюджет Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

“Сегодня на Совете рассмотрен вопрос об уплате Россией взносов в бюджет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Принято решение приостановить выплату взносов за 2023 год и перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в 2022 году”, – приводят в телеграм-канале госдумы слова Володина.

Напомним, Россия уже выступала с критикой деятельности организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что “ОБСЕ становится маргинальным образованием, а действующий председатель – Польша – весь год «выкапывала могилу» для организации”. Мария Захарова в свою очередь заявляла, что ОБСЕ занимается дипломатией политических трупов, а вектор внутри самой организации был сильно изменен.