Обвиняемые в подделке документов, использованных в организации убийства Дарьи Дугиной, частично признали вину

Дарья Дугина была убита 20 августа 2022 года Фото: социальные сети

Андрей Кузнецов и Александр Сучков, обвиняемые в подделке документов, использованных для организации убийства Дарьи Дугиной, частично признали свою вину. Об этом 3 апреля 2023 года сообщило агентство ТАСС.

“Признаю частично”, – сказали Сучков и Кузнецов в суде. Со слов подозреваемых, они не знали что эти документы будут использованы для сокрытия убийства Дугиной и пересечения российской границы.

Кузнецов и Сучков обвиняются в преступлении, предусмотренном статьей 327 УК РФ о подделке документов с целью скрыть преступление или облегчить его совершение, однако обвиняемые настаивают на изменении статьи из-за их неосведомленности во время преступления.

Напомним, в конце августа 2022 года ФСБ России раскрыла подробности слежки, минирования и убийства дочери Александра Дугина. Сайт KP.RU также рассказывал, кто организовал убийство дочери русского философа, в кого на самом деле целились преступники и за что убили Дарью Дугину.