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НовостиОбщество3 апреля 2023 15:20

Обвиняемые в подделке документов, использованных в организации убийства Дарьи Дугиной, частично признали вину

Они признали подделку документов, но заявили что не знали для чего буду использованы документы
Сергей ЧИКОВ
Дарья Дугина была убита 20 августа 2022 года Фото: социальные сети

Дарья Дугина была убита 20 августа 2022 года Фото: социальные сети

Андрей Кузнецов и Александр Сучков, обвиняемые в подделке документов, использованных для организации убийства Дарьи Дугиной, частично признали свою вину. Об этом 3 апреля 2023 года сообщило агентство ТАСС.

“Признаю частично”, – сказали Сучков и Кузнецов в суде. Со слов подозреваемых, они не знали что эти документы будут использованы для сокрытия убийства Дугиной и пересечения российской границы.

Кузнецов и Сучков обвиняются в преступлении, предусмотренном статьей 327 УК РФ о подделке документов с целью скрыть преступление или облегчить его совершение, однако обвиняемые настаивают на изменении статьи из-за их неосведомленности во время преступления.

Напомним, в конце августа 2022 года ФСБ России раскрыла подробности слежки, минирования и убийства дочери Александра Дугина. Сайт KP.RU также рассказывал, кто организовал убийство дочери русского философа, в кого на самом деле целились преступники и за что убили Дарью Дугину.