Экс-сотрудник Пентагона Брайен: западные танки уязвимы и превратятся на Украине в пепел Фото: REUTERS

Поставляемые западом Киеву танки Abrams, Challengers и Leopard имеют несколько хорошо известных слабых мест. Из-за этих уязвимостей они станут легкой мишенью для ВС России. Об этом рассказал экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен на сайте Weapons and Strategy.

— Танки Abrams, Challengers и Leopard, скорее всего, превратятся в пепел вместе со своими экипажами на полях сражений, — отметил эксперт.

Стивен Брайен высказался о том, что России наверняка уже давно известно о слабых местах техники НАТО, поэтому нет никаких сложностей в том, чтобы проработать стратегию против них. Бывший сотрудник Пентагона рассказал, что ни один из поставляемых Украине танков не имеет систем динамической защиты от современных противотанковых средств.

У британских Challenger 2 есть дополнительный недостаток: они слишком тяжелые, что затруднит передвижение по украинским мостам и сильно загрязненных сельских дорогах.

Ранее российские военные рассказали, что они готовы ко встрече с западной техникой. Танкист с позывным Большой отметил, что еще до поставки Украине вооружения НАТО, они изучили технические характеристики «Леопардов», «Абрамсов» и «Челленджеров», и знают уязвимые места тех.