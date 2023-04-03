Ученые из США заявили, что на базе в Нидерландах могли повредить американскую ядерную бомбу

Фотография поврежденной бомбы была найдена в студенческой методичке фото: сайт FAS

Федерация американских ученых (FAS) при просмотре методички для студентов выявили возможное повреждение американской ядерной бомбы на авиабазе в Нидерландах. По сообщению ученых, опубликованном на сайте FAS, на фотографии видны повреждения бомбы.

“На фотографии, опубликованной в методичке для студентов лабораторией Лос-Аламос в 2022 году, четыре человека осматривают то, что может быть поврежденной ядерной бомбой B-61”, – говорится в публикации.

Также ученые отметили, что “это будет первый публично известный случай недавнего происшествия с ядерным оружием на базе в Европе” в случае, если подлинность бомбы подтвердится. На данный момент нет сведений, является ли ракета B-61 муляжом, или настоящим экземпляром, а также достоверно неизвестна локация, где сделана фотография.

Напомним, в Европе остро отреагировали на решение Владимира Путина разместить склад тактического ядерного оружия в Белоруссии.