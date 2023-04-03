ВТБ объединяет сервисы для поддержки клиентов с просрочкой

ВТБ продолжает менять формат работы с клиентами, у которых возникла просроченная задолженность. Для расширения и улучшения комплекса мер помощи таким заемщикам банк создает единый канал финансового урегулирования непростых жизненных ситуаций. По оценке ВТБ, за этот год 1,5 млн клиентов банка смогут вернуться к стабильному графику платежей по кредитам.

Специально разработанный комплекс мер особенно необходим в сегменте беззалогового кредитования – кредитов наличными и кредитных карт. Случаи образования просроченной задолженности здесь наиболее часты и составляют 73% от общего объема портфеля просроченной задолженности.

Переходя на новую схему работы, ВТБ также одним из первых на рынке разработал и утвердил «Политику по работе с клиентами, имеющими просроченную задолженность по розничным кредитам». Документ закрепляет основные принципы работы банка с клиентами, имеющими задолженность, и способы ее урегулирования.

«Каждый раз, подбирая инструменты урегулирования, мы задаемся вопросом, всё ли мы сделали, чтобы помочь клиенту справиться со сложной ситуацией? Это позволяет выстраивать процесс наиболее эффективно – более 95% клиентов после применения наших инструментов справляются с задолженностью и продолжают обслуживаться в банке. Чтобы увеличить этот показатель, мы модернизируем схему работы, – отметил Евгений Новиков, руководитель департамента финансового урегулирования – вице-президент ВТБ. - Новые услуги, централизация ряда функций и утверждение политики по работе с клиентами, имеющими задолженность – еще один шаг к этой цели».