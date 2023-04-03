Генсек НАТО Столтенберг заявил, что украинский сценарий может повториться в Восточной Азии Фото: REUTERS

НАТО считает, что сценарий украинского конфликта может повториться в Восточной Азии. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи министров стран НАТО, которая состоится 4-5 апреля.

Также альянс обращает внимание на все большее сближение России и Китая, эксперты изучают отношения этих двух государств.

— То, что произошло на Украине, может повториться в Восточной Азии. Министры обсудят все большее сближение Китая и России и подчеркнут, что поставки китайского оружия России станут большой ошибкой, — заявил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО высказал мнение, что победа России в спецоперации для запада страшнее третьей мировой войны. При этом страны ЕС и США сильно напуганы улучшением отношений Москвы и Пекина. Западные лидеры не перестают предупреждать КНР о недопустимости военных поставок России, на что в Китае неизменно отвечают информацией об отсутствии таких поставок.