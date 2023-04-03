Владимир Путин совершит рабочую поездку в Тулу и посетит завод “Тулажелдормаш” 4 апреля 2023 года

Путин посетит Тулу 4 апреля 2023 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин 4 апреля 2023 года посетит Тулу и оборонное предприятие “Тулажелдормаш”. Также в ходе рабочего визита российский лидер в формате видеоконференции проведет заседание президиума Госсовета, в рамках которого обсудит вопросы развития промышленности в условиях экономического давления.

Напомним, о намерении президента Путина посетить один из регионов России для проведения совещания по вопросу развития ОПК ранее заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В последний раз президент был в Туле 23 декабря 2022. В ходе той поездки он посетил производство “Шегловского вала”, на котором осмотрел цеха сборки тяжелых машин и легкобронированной техники.

Также недавно Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал оборонные предприятия Челябинской и Кировской областей, а чуть ранее в Ижевске проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса Концерна «Калашников».