Reuters: Россия и Индия договорились вести расчеты по нефтяным сделкам по эталону Dubai

Россия перешла на эталон Dubai в поставках нефти в Индию Фото: REUTERS

Россия в торговле нефтью с Индией будет ориентироваться на эталон Dubai.

“Роснефть" и индийская Indian Oil Corp договорились отказаться от европейского эталона Brent в качестве ориентира цены по сделкам с российской нефтью и перейти на азиатский эталон Dubai”, – говорится в сообщении издания Reuters.

Напомним, в марте 2023 года Россия решила добровольно сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки и утвердила данную меру до конца 2023 года. Вслед за Россией добычу решил сократить ряд стран ОПЕК+, что вызвало рост мировых цен на нефть.

Агентство Associated Press сразу предсказало рост инфляции и цен на топливо в США, а также назвало данное решение нефтедобывающих стран «неожиданным» и способным спровоцировать повышение цен во всем мире.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о том, зачем нефтедобывающие страны используют добровольное снижение объемов добычи нефти. Эксперты уточняют, что решение о сокращении добычи делается для роста цен на мировом рынке, а в случае с Россией также заставляет покупателей нашей нефти перестать требовать от российских компаний огромных скидок.