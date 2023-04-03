Режим КТО ввели в Малгобекском районе Ингушетии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Малгобекском районе Ингушетии ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили в оперштабе республики вечером в понедельник, 3 апреля.

Решение принято начальником УФСБ России по Республике Ингушетия. Режим КТО действует с 20:00 по московскому времени на всей территории Малгобекского района. В связи с этим введены временные ограничения.

Правовой режим КТО предполагает проверку документов, а также отбуксировку и использование транспортных средств. Также силовики временно отселяют местных жителей, дома которых находятся в зоне контртеррористической операции, до тех пор пока не станет безопасно вернуться.

РИА Новости сообщают, что КТО ввели из-за перестрелки между группой неизвестных и сотрудниками полиции, которая произошла днем 3 апреля. В результате произошедшего один из силовиков получил легкое ранение.

В розыск объявили пятерых жителей Ингушетии, в том числе уроженцев города Малгобек. Их подозревают в планировании преступлений террористической направленности.