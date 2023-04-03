WP: на Западе обсуждают причастность Польши и Украины к подрыву «Северных потоков» Фото: REUTERS

Западные официальные лица допускают причастность правительств Польши или Украины к подрывам «Северных потоков». При этом ни Европа, ни НАТО не стремятся докопаться до истины при расследовании диверсии, пишет The Washington Post.

На такие рассуждения чиновников подтолкнули первоначальные заключения Германии. Некоторые из них считают, что именно Польша могла совершить подрывы, так как она выступала главным критиком проекта строительства газопроводов и предупреждала, что они якобы могут привести к энергетической зависимости Европы от России.

Варшава отрицает свою причастность к диверсиям.

В статье WP отмечают, что западные политики предпочитают обходить тему «Северных потоков» и не хотят узнать истину, так как предполагают, что взрывы могли устроить кто-то из союзников.

Также эксперты считают, что любой результат расследований никак не повлияет на поставки оружия Украине.

Ранее сообщалось, что следователи ФРГ, Швеции и Дании наладили сотрудничество по делу на «Северных потоках». В ООН отклонили резолюции о международном расследовании диверсий, в связи с чем Сергей Лавров заявил, что теперь Россия будет делать все, чтобы национальные расследования продолжались до установления истины.