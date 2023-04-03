Опубликовано полное видео передачи Владлену Татарскому статуэтки со взрывчаткой

Опубликовано полное видео передачи Дарьей Треповой статуэтки со взрывчаткой Владлену Татарскому Фото: стоп-кадр из видео

Журналист Марат Арнис поделился полным видео с последними минутами перед взрывом в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля 2023 года, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. На кадрах видно, как девушка, которую называют Настей, вручают статуэтку журналисту, после чего отказывается от предложения сесть рядом.

Напомним, следствие пришло к выводу, что взрывчатка была спрятана внутри статуэтки. «Настей» оказалась 26-летняя Дарья Трепова. Девушку задержали. Она призналась, что принесла статуэтку, но сообщила, что не знала о ее содержимом.

При этом из видео можно сделать вывод, что Трепова была в курсе подготовки теракта: за мгновения до взрыва она вскидывает руки, как бы защищаясь от него.

По данным Национального антитеррористического комитета, девушку готовили украинские спецслужбы. Дело об убийстве переквалифицировали в теракт. Расследование продолжается.

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