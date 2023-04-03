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НовостиОбщество3 апреля 2023 20:03

Опубликовано полное видео передачи Владлену Татарскому статуэтки со взрывчаткой

По мнению оператора, из происходящего можно сделать вывод, что девушка ожидала взрыва
Мила ГЕНЬ
Опубликовано полное видео передачи Дарьей Треповой статуэтки со взрывчаткой Владлену Татарскому Фото: стоп-кадр из видео

Опубликовано полное видео передачи Дарьей Треповой статуэтки со взрывчаткой Владлену Татарскому Фото: стоп-кадр из видео

Журналист Марат Арнис поделился полным видео с последними минутами перед взрывом в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля 2023 года, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. На кадрах видно, как девушка, которую называют Настей, вручают статуэтку журналисту, после чего отказывается от предложения сесть рядом.

Напомним, следствие пришло к выводу, что взрывчатка была спрятана внутри статуэтки. «Настей» оказалась 26-летняя Дарья Трепова. Девушку задержали. Она призналась, что принесла статуэтку, но сообщила, что не знала о ее содержимом.

При этом из видео можно сделать вывод, что Трепова была в курсе подготовки теракта: за мгновения до взрыва она вскидывает руки, как бы защищаясь от него.

По данным Национального антитеррористического комитета, девушку готовили украинские спецслужбы. Дело об убийстве переквалифицировали в теракт. Расследование продолжается.

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