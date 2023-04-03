Сальдо опроверг подготовку эвакуации из Скадовского района

Владимир Сальдо опроверг фейк о готовящейся эвакуации из Скадовского района Херсонской области. Фото: кадр из видео.

Информация о якобы предстоящей эвакуации жителей из Скадовского района Херсонской области является фейком, заявил врио губернатора Владимир Сальдо. Чиновник предложил распространяющим недостоверную информацию украинским силам самим «готовиться к эвакуации из Херсона».

«Подчеркиваю: никакой эвакуации нет и не планируется. А вот планы по возвращению на правобережье обсуждаются», - написал Сальдо в своем Telegram-канале в понедельник 3 апреля.

Врио губернатора заявил, что представители Генштаба ВСУ, которые распространяет слухи о якобы готовящейся эвакуации из Скадовского района, «позорно лгут» и стремятся «выдать желаемое за действительное».

«Пусть лучше готовятся к эвакуации из Херсона», - резюмировал Сальдо.

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