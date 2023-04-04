Пьяный солдат ВСУ устроил скандал в спа-отеле Буковеля из-за русскоговорящих гостей

Украинский военный потребовал от отдыхающих в Буковеле не говорить по-русски. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Солдат ВСУ устроил скандал в одном из спа-отелей Буковеля, требуя, чтобы другие гости отеля разговаривали по-украински. Историю рассказывает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Сообщается, что украинский военнослужащий, который проходит реабилитацию в Буковеле, в нетрезвом виде требовал от других отдыхающих не разговаривать по-русски.

Сам украинский военнослужащий выложил в сеть видео, на котором один из гостей отеля в резких выражениях обращается к нему, советуя вернуться в Артемовск.

Супруга отдыхающего, который попал на видео, рассказала, что украинец провоцировал гостей, требуя от них не говорить по-русски или ехать в Россию, а в определенный момент начинал записывать происходящее на камеру. Женщина уточнила, что ее семья оказалась не единственной жертвой агрессивного украинского военнослужащего.

Тем временем европейцы начинают уставать от проблем и тягот от беженцев. Некоторые не только не хотят работать, но и постоянно воруют, скандалят и требуют говорить с ними по-украински, рисуют на стенах флаги Украины, устраивают флешмобы, останавливают движение транспорта. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что в одной из львовских клиник с 1 марта 2023 года прием донорской крови осуществляется только у чистокровных украинецев. Иностранным гражданам быть донорами запрещено.