Советник ВВС Украины Игнат: у Киева есть три бригады истребителей МиГ-29

Советник ВСУ рассказал, сколько боевых самолетов есть у Киева. На фото: самолеты МиГ-29. Фото: REUTERS

Киев располагает тремя бригадами истребителей МиГ-29 и две бригады Су-27. Об этом рассказал советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, выступая на украинском телеканале «Киев ТВ» в понедельник 3 апреля, комментируя передачу Польшей боевых самолетов Киеву.

Представитель ВСУ уточнил, что речь идет о самолетах советского производства, и на сегодняшний день они устарели как физически, так и морально и призвал западные страны сделать «второй и третий шаг» в этом направлении.

«Что подразумевают следующие шаги? Передачу современных передовых авиационных платформ», - пояснил Юрий Игнат.

Напомним, 16 марта президент Польши Анджей Дуда, анонсируя передачу Киеву своих истребителей МиГ-29, заявил, что Украина получит истребители, которые ранее достались Польше от армии ГДР и функционируют в системе польской противовоздушной обороны, уточнив, что это «последние годы их функционирования».

Тем временем глава Минобороны Словакии сообщил о передаче Украине первых истребителей МиГ-29.

Ранее Дмитрий Медведев назвал поставки самолетов НАТО Украине прямым вступлением в войну против России.