HeadHunter: более 60% уехавших на работу за границу россиян готовы вернуться

Россияне, которые уехали на работу за границу, готовы вернуться в РФ. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Большинство россиян, которые уехали на работу за границу, готовы вернуться в РФ. Такие результаты показал опрос консалтинговой компании «Яков и Партнеры» (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) и HeadHunter. По данным исследования, вернуться в Российскую Федерацию готовы 62 процента опрошенных, пишет РИА Новости.

«Можно ожидать, что миграционный поток, который возник в 2022 году, может поменять свое направление уже в ближайшие год-два», - считает партнер компании «Яков и Партнеры» Елена Кузнецова.

Причинами для возвращения в Россию опрошенные назвали личные обстоятельства, лучшие карьерные возможности и благоприятный экономический прогноз. В то же время россияне назвали страны, предпочтительные для переезда. Это США и Канада.

Сколько россиян покинуло страну после 24 февраля и почему они уезжают, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, половина россиян считают, что специалистов, уехавших из страны, не нужно приглашать обратно. А треть и вовсе предлагают запретить им работать в России.