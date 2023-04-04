Украинские военные с пулемётами «Максим» попали на видео

Украинские военные попали на видео с пулеметами "Максим", которые использовались сто лет назад. Иллюстративное фото. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Украинские военные попали на видео, когда тащили за собой пулемёты «Максим», пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. Такое оружие использовалось более ста лет назад, в частности, во время Первой и Второй мировых войн и было снято с вооружения в России в середине прошлого века.

«Украинские военные тянут за собой пулеметы "Максим», - сказано в комментарии к видео.

Напомним, посол Украины в Лондоне Пристайко пожаловался, что Запад поставляет ВСУ «просроченное» оружие.

Также американские СМИ писали, что Соединенные Штаты отправляют на Украину списанное вооружение, чтобы сэкономить на его утилизации. Обозреватель Роджер Смит подсчитал, что на утилизацию вооружений, отправленных Вашингтоном Киеву за последний год, пришлось бы потратить порядка 35 миллиардов долларов.

Также в ВСУ заявили, что страны НАТО не в состоянии производить нужное для украинской армии количество боеприпасов.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 апреля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.