Французский политик Филиппо рассказал о крахе западной политики изоляции России

Французский политик заявил о крахе американской политики изоляции России после того, как Япония начала покупать российскую нефть по ценам выше "потолка". Фото: REUTERS

Американская политика изоляции Москвы потерпела крах после того, как Япония начала покупать российскую нефть по ценам, превышающим установленный западными странами «потолок» в 60 долларов за баррель. Такой вывод озвучил французский политик Флориан Филиппо.

Бывший депутат Европарламента призвал западные страны последовать примеру Японии, которая «разрывает с США».

«Никто больше не хочет следовать американской политике изоляции России! Давайте и мы перестанем тупо следовать этому смертельному для нас плану», - написал Филиппо в Twitter.

Напомним, Япония покупает нефть из России по ценам выше установленного странами «Большой семерки» потолка в 60 долларов за баррель. По информации WSJ, это стало возможным после получения согласия США на покупку российской нефти по ценам выше предельного уровня для собственных компаний. Отмечается, что объем закупок хоть и незначительный, но «представляет собой разрыв в единстве возглавляемых США усилий по установлению глобального предела в 60 долларов за баррель на закупки российской сырой нефти».

Ранее премьер-министр Кисида подтвердил, что Япония продолжит участие в нефтегазовых проектах на Сахалине.

Япония возобновила поставки российской нефти в марте 2023 года. Первая партия была поставлена после восьми месяцев «простоя» в нефтяном секторе торговли между двумя странами.