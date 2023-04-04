Следственный комитет переквалифицировал дело об убийстве журналиста Татарского как теракт. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следственный комитет России переквалифицировал уголовное дело об убийстве военного корреспондента Владлена Татарского в петербургском кафе, совершенного общественно опасным способом, на террористический акт.

Российские военные уничтожили диверсионную группу ВСУ на донецком направлении. Инцидент произошел в районе Марьинки. Диверсионно-разведывательная группа украинских войск пыталась прорваться к позициям российских военных. Восемь диверсантов были уничтожены на месте.

Соединенные Штаты спровоцировали неизбежную дедолларизацию во всем мире, пытаясь использовать свою для политического давления на другие страны. Об этом заявил французский аналитик Рено Жирар.

Украинские военные попали на видео, когда тащили за собой пулемёты «Максим». Такое оружие использовалось более ста лет назад, в частности, во время Первой и Второй мировых войн и было снято с вооружения в России в середине прошлого века.

Российские военные артиллерийским ударом уничтожили базу иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Это произошло на Запорожском направлении, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Большинство россиян, которые уехали на работу за границу, готовы вернуться в РФ. По данным опроса, вернуться в Российскую Федерацию готовы 62 процента опрошенных. Причинами для возвращения в Россию опрошенные назвали личные обстоятельства, лучшие карьерные возможности и благоприятный экономический прогноз. В то же время россияне назвали страны, предпочтительные для переезда. Это США и Канада.

Пьяный солдат ВСУ устроил скандал в спа-отеле Буковеля из-за русскоговорящих гостей. Украинский военный потребовал, чтобы другие отдыхающие разговаривали по-украински.

Киев располагает тремя бригадами истребителей МиГ-29 и две бригады Су-27. Об этом рассказал советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Представитель ВСУ уточнил, что речь идет о самолетах советского производства, и на сегодняшний день они устарели как физически, так и морально.

Американский миллиардер Илон Маск сменил логотип принадлежащей ему социальной сети Twitter. Теперь вместо птицы синего цвета в левом верхнем углу сайта Twitter размещено изображение собаки-мема Doge. Как только Twitter сменил логотип, на криптовалютной бирже Binance стоимость криптовалюты Dogecoin выросла на 30%.