Более половины российских городов имеют благоприятную среду проживания — данные ДОМ.РФ

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ДОМ.РФ и Минстрой России подвели итоги Индекса качества городской среды за 2022 год. Он рассчитывается по 36 индикаторам: безопасность, комфортность, эффективность управления, экологичность, современность и актуальность, идентичность и современность среды. На предмет соответствия критериям изучали 1117 городов. Исследование показало, что число населенных пунктов с благоприятной средой составило 603 или 54%. Это на 58 городов больше планового значения, которое определено федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Авторы исследования сообщили, что по сравнению с прошлым анализом 89% городов из участвующих в индексе, повысили свои баллы (максимально можно набрать 360). Количество городов с благоприятной средой, по сравнению с 2021 годом, увеличилось на 113. Среднее значение индекса составило 192 балла при плановом показателе в 191 балл.

— Ценность индекса в том, что он показывает реальную ситуацию с комфортностью проживания в российских городах, указывая на слабые места. Опираясь на эти данные, муниципальные и региональные власти могут устранять недостатки, повышать качество жизни людей. Мы видим, что этот механизм работает — за пять лет доля крупных городов с благоприятной средой в стране выросла с 63% до 94%, в разы увеличилась доля комфортных малых городов, – сказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Институт развития рассчитывает 18 из 36 показателей индекса. Другие показатели анализируют прочие ведомства, задействованные в проекте. Большинство из критериев индекса учтены в Стандарте комплексного развития территории (КРТ), который разработал ДОМ.РФ. Рекомендации позволяют застройщикам повышать качество проектов жилой недвижимости без дополнительных издержек.

— Созданием комфортной городской среды в стране ДОМ.РФ занимается комплексно. Мы разрабатываем точечные проекты благоустройства, мастер-планы городов и концепции развития агломераций, актуализируем ГОСТы и СНиПы, готовим кадры в рамках программы Архитекторы.РФ. Лучшие урбанистические практики мы объединили в Стандарте КРТ, – отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Спикер также сообщил, что положения Стандарта оценили и девелоперы Казахстана — их уже начинают внедрять в Республике. В соседнем государстве также заинтересованы во внедрении аналогичного Индекса качества городской среды.

В Институте развития добавили, что те регионы, которые активно сотрудничают с ДОМ.РФ, по итогам прошлого года улучшили свои баллы. Например, Грозный получил +15 баллов, по сравнению с 2018-м. В столице Чечни за счет финансирования ДОМ.РФ появился Парк имени бен Талала. Сейчас идет международный конкурс на разработку мастер-плана и градостроительного зонирования. В Петропавловске-Камчатском (Камчатский край) уже реализуют мастер-план, разработанный ДОМ.РФ. За отчетный период индекс города вырос на 14 пунктов.