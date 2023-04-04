Экс-глава МИД Австрии предупредила Европу о проблемах с газом при запрете США экспорта СПГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что импортеров газа в Европейском союзе ожидают серьезные проблемы, если Вашингтон решит запретить экспорт сжиженного природного газа (СПГ).

«Сланцевый бум был основан, в частности, на низких процентных ставках. Кредит, созданный для постоянного притока денег. Если США запретят экспорт СПГ для удержания цен на низком уровне, то всем этим новомодным импортерам ЕС придется принимать очень жесткие решения», - написала экс-глава внешнеполитического ведомства Австрии, отметив, что худшее для Европейского союза «еще впереди».

Ранее глава Минэнерго Швеции Эбба Буш указал на сохранение рисков перед следующим отопительным сезоном в Европейском союзе, даже несмотря на то, что европейские газохранилища заполнены впрок. Как отметил министр, отказ от экспорта из России и переключение на других поставщиков никак не поможет решить проблемы с дефицитом энергоресурсов в Евросоюзе.