МИД России получил обращение Москальковой о выдаче паспортов за рубежом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел РФ получил обращение уполномоченного по правам человека Татьяны Москольковой об упрощении выдачи паспортов российским гражданам, которые проживают за рубежом. Об этом во вторник, 4 апреля, заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Москолькова ранее предложила выдавать российские паспорта в зарубежных представительствах, указав на то, что, по законодательству России, если человек постоянно проживает за границей, и ему необходимо получить паспорт, то для оформления документа нужно приехать в Россию, что вызывает сложности у людей.

«B настоящее время ведется проработка данного вопроса в межведомственном формате с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти», - приводит РИА Новости заявление ведомства.

Напомним, днем ранее, 3 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российское правительство упростит участие в программе переселения для соотечественников из недружественных стран.