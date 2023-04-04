Володин заявил, что помощь Запада превратила Украину в террористическое государство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поддержка украинского режима со стороны западных стран привел к созданию в Европе террористического государства, которое пытается запугать и уничтожить тех, кто говорит правду, такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства», - написал спикер Госдумы РФ в своем Telegram-канале, комментируя гибель военкора Владлена Татарского.

Володин также напомнил, что была убита и журналистка Дарья Дугина. При этом парламентарий заявил, что многие теракты были предотвращены ФСБ, в том числе покушение на Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселёва, Евгения Попова и других.

Спикер Госдумы РФ отметил, что терроризму нет оправдания и с ним необходимо жестко бороться во всем мире.

«Переговоры с террористами не ведут, их уничтожают», - заявил он.

Напомним, вечером в воскресенье, 2 апреля, в кафе Санкт-Петербурга, был мощный взрыв, жертвой которого стал Владлен Татарский, а еще около 30 человек были ранения. Как писал сайт KP.RU, на следующий день была задержана Дарья Трепова, а Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что этот взрыв спланировали украинские спецслужбы.