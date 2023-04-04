Курс доллара превысил 79 рублей впервые с 19 апреля 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс рубля во вторник, 4 апреля, усилил свое снижение по отношению к доллару. Курс американской валюты во время торгов превысил 79 рублей, что произошло впервые с 19 апреля прошлого года. Об этом говорят данные торгов на Московской бирже.

По данным на 8.13 мск, курс доллара вырос на 16 копеек, составив таким образом 78,90 рубля. Курс евро и юаня также рос. Европейская валюта прибавила 14 копеек и выросла до 86,07 рубля, а юань вырос на две копейки, до 11,45 рубля.

При этом по данным на 08:10 мск, курс доллара прибавлял 0,33%, находясь на уровне 79 рублей.

Напомним, ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов назвал маловероятным значительное изменение курса рубля, но заявил, что это возможно при условии отсутствия новых политических факторов. По его словам, курс доллара должен находиться на уровне примерно 75 рубля, а евро стоить около 80 рублей.